بديلان.. توجيه من السيسي بشأن نظام امتحانات الثانوية العامة

كتب- محمد نصار:

وجه الرئيس عبدالفتاح السيسي، بتيسير إجراءات امتحانات الثانوية العامة بنظامها الجديد على الطلبة لضمان أدائهم الامتحانات بكل سلاسة ويسر وذلك من خلال إتاحة النظام الورقي بجانب الإلكتروني "التابلت" كبديلين متاحين معا لأداء الامتحانات.

جاء ذلك خلال اجتماع الرئيس السيسي، مع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.