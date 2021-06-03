ردا على ما أُثير.. الوطنية للإعلام تكشف حقيقة بيع مبنى ماسبيرو

كتب- مينا غالي:

أكدت الهيئة الوطنية للإعلام برئاسة حسين زين، على أنه لا صحة على الإطلاق لما تداولته بعض مواقع التواصل الاجتماعي حول بيع مبنى الإذاعة والتليفزيون بماسبيرو وتحويله لمجمع فندقي.

وقالت الهيئة، في بيان صادر عنها، اليوم الخميس، إن ما تردد مجرد شائعات ليس لها أساس من الصحة، يطلقها البعض لإثارة البلبلة وغضب العاملين به.

وأضاف رئيس الهيئة، أن هذا الأمر الذي تم نفيه أيضًا من قبل المركز الإعلامي لمجلس الوزراء في وقت سابق، مؤكدا على أن مبنى ماسبيرو يعد رمزًا حضاريًا وأحد أهم مباني الدولة التراثية التي لا يمكن هدمها أو المساس به.

وأكدت الوطنية للإعلام، على أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروجي تلك الشائعات.​