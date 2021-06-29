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برلماني ينتقد حظر استيراد أجزاء المحمول رغم عدم وجود مصانع لإنتاجها

05:40 م الثلاثاء 29 يونيو 2021
برلماني ينتقد حظر استيراد أجزاء المحمول رغم عدم وجود مصانع لإنتاجها

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل وأمين سر لجنة الخطة والموازنة بالبرلمان، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة بشأن قرار وزيرة التجارة والصناعة بحظر استيراد الأجزاء المفككة لأجهزة الهاتف المحمول.

وأكد إمام أن هذا القرار له تأثيرات اجتماعية كبيرة وخطيرة، وسيزيد من نسبة البطالة؛ لاعتماد مراكز الصيانة الصغيرة المنتشرة في ربوع مصر على أعداد كبيرة من الباحثين عن فرص عمل بين الشباب، وسيتأثر مئات الآلاف من العاملين من الشباب سلبًا بهذا القرار.

وتابع النائب: كما أن هذا القرار ضار جدًّا بالمواطنين البسطاء والطبقة الوسطى الذين لن يستطيعوا التعامل مع مراكز الصيانة المعتمدة غالية السعر وغير الموجودة إلا ببعض عواصم المحافظات، كما أننا لا نمتلك بمصر مصانع لإنتاج هذه الأجزاء؛ فلا يوجد أي مبرر لعدم استيرادها بحجة حماية الصناعة المحلية.

وواصل أمين سر لجنة الخطة والموازنة بأن هذا القرار ضار جدًّا ويؤثر سلبًا على سوق العمل، ولا يخدم إلا كبار المستوردين وأصحاب التوكيلات، والقرار يشكل قاعدة لممارسات احتكارية خطيرة.

مجلس النواب حزب العدل عبد المنعم إمام وزيرة التجارة والصناعة

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