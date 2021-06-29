الحكومة: تعديل مسار إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة"

كتب- محمد غايات:

وافق مجلس الوزراء على تعديل مسار إقامة معرض "رمسيس وذهب الفراعنة" الذي سبق أن وافق مجلس الوزراء على إقامته في مدن: هيوستن، وسان فرانسيسكو، وبوسطن بالولايات المتحدة الأمريكية، ولندن بالمملكة المتحدة، وباريس بفرنسا، بحيث تكون إقامة المعرض في متحف هيوستن للعلوم الطبيعية بولاية تكساس في الفترة من 20/11/2021 وحتى 23/5/2022، ومتحف "دي يونج" بمدينة سان فرانسيسكو بولاية كاليفورنيا في الفترة من 20/8/2022 وحتى 22/1/2023، وقاعة "لافيليت" بباريس في الفترة من 1/4/2023 وحتى 17/9/2023، والمتحف الأسترالي بمدينة سيدني بأستراليا في الفترة من 25/11/2023 وحتى 19/5/2024، كما تمت إحاطة مجلس الوزراء باستنزال قطعتين من قائمة القطع الأثرية المقرر عرضها بمعرض "رمسيس وذهب الفراعنة" بحيث يضم المعرض عدد 181 قطعة أثرية بقيمة تأمينية قدرها 934 مليون دولار أمريكي بدلاً من 183 قطعة أثرية بقيمة تأمينية قدرها 950 مليون دولار أمريكي.