البابا تواضروس يطيِّب جسدي القديسين الأنبا موسى والأنبا ايسيذروس

يومان رياضيان.. "الأسقفية" تختتم فعاليات معًا من أجل تنمية مصر بمنطقة

كتب- مينا غالي:

طَيَّب قداسة البابا تواضروس الثاني اليوم جسدي قديسيِّ دير السيدة العذراء (برموس) بوادي النطرون: القديس القوي الأنبا موسى الذي استشهد عام ٤٠٧ ميلادية - ١٢٣ للشهداء، والقديس الأنبا ايسيذروس قس الإسقيط المتنيح عام ٣٩٧ ميلادية - ١١٣ للشهداء.

كان قداسة البابا وصل إلى دير البرموس مساء اليوم وصلى صلاة الشكر ثم أتم طقس تطييب الجسدين الطاهرين، بمشاركة عدد من أحبار الكنيسة، فإلى جانب نيافة الأنبا ايسيذروس أسقف ورئيس الدير، شارك في التطييب أصحاب النيافة: الأنبا متاؤس أسقف ورئيس دير السريان بوادي النطرون، والأنبا رافائيل الأسقف العام لقطاع كنائس وسط القاهرة، والأنبا داود أسقف المنصورة، والأنبا مكاريوس أسقف المنيا، والأنبا مكاري الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الجنوبية، والأنبا أنجيلوس الأسقف العام لكنائس قطاع شبرا الشمالية، والأنبا هرمينا الأسقف العام لكنائس قطاع شرق الإسكندرية، والأنبا ساويرس أسقف ورئيس ديري القديس الأنبا توماس بالخطاطبة وسوهاج والشهيد مار بقطر بالخطاطبة، والأنبا أغابيوس أسقف ورئيس دير القديس الأنبا بيشوي بوادي النطرون، والأنبا جوزيف الأسقف العام بأفريقيا.

وتحتفل الكنيسة القبطية يوم الخميس المقبل ١ يوليو - ٢٤ بؤونه، بعيد قديسيِّ دير البرموس، وأعلن الدير في وقت سابق أن احتفالات الدير ستكون قاصرة هذا العام على رهبان الدير فقط، تطبيقًا للإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.