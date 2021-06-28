رئيس "أورام أسيوط": 90 ألف حالة وفاة سنويا بسبب السرطان في مصر

كتب - أحمد جمعة:

قال الدكتور سمير شحاتة، رئيس قسم علاج الأورام والطب النووي بكلية الطب في جامعة أسيوط، إن سرطان الثدي والمبيض والرئة تمثل حوالي 39% من السرطانات التي تصيب السيدات بمصر.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي شهد توقيع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، وإحدى شركات الأدوية، بروتوكول تعاون بهدف إطلاق المنصة التنافسية "ONCOLYMPICS" لدعم التعليم الطبي المستمر بطريقة مبتكرة لأطباء الأورام بالمستشفيات الجامعية.

وأوضح شحاته أن سرطان الرئة والبروستاتا يمثل حوالي 14.5% من السرطانات التي تصيب الرجال بمصر.

وأضاف أن عدد الوفيات في مصر الناتجة عن السرطان تمثل ما يقرب من 90 ألف حالة سنويا طبقا لإحصائيات عام 2020، مما يجعل هذا البرنامج في غاية الأهمية للأطباء من أجل تحسين هذه النسب و توفير جودة حياه افضل للمريض المصري."

وأشار الدكتور هشام توفيق، رئيس قسم علاج الأورام بكلية الطب بجامعة طنطا، إلى أن الدولة تسير بخطى حثيثة لتوفير العلاجات الحديثة لهذه السرطانات ومن ضمنها العلاجات الموجهة والعلاجات المناعية وخطوط العلاج الجينية والتي تواكب التطور الذي يحدث في كل أنحاء العالم والتي أثبتت فاعلية كبيرة في تحسين معدلات الاستجابة لمرضي بعض أنواع السرطانات كسرطانات " المبيض – البروستاتا – الثدي – الرئة و البنكرياس".