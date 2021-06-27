مرصد الأزهر يدعو للحوار حول مشروع "خريطة الإسلام" في النمسا

كتب - محمود مصطفى:

قال مرصد الأزهر، إن عدد المسلمين في النمسا حوالي (800) ألف، 8% من مجموع السكان النمسا، وهو من أعلى المعدلات في دول الاتحاد الأوروبي

وأوضح في بيان له، الأحد، أن النمسا تفردت عن باقي دول الاتحاد الأوروبي بالاعتراف بالدين الإسلامي عام 1912 كدين رسمي في البلاد، الأمر الذي أسهم في تأسيس الجالية الإسلامية للعديد من الكيانات الرسمية.

ولفت إلى أن الاعتراف بـ "يوم المسجد المفتوح" لأول مرة في شهر أكتوبر من عام 2013، أسهم في بناء علاقات بين المسلمين وغير المسلمين في النمسا.

ونوه المرصد، إلى أن دعوة الرئيس النمساوي "ألكسندر فون دير بيلين" في شهر إبريل من عام 2017 لجميع النساء في النمسا بارتداء الحجاب لتكون بمثابة تضامن مع المسلمات من أجل محاربة "الإسلاموفوبيا المتفشية".

وأعلن مرصد الأزهر، متابعته ما دار حول مشروع "خريطة الإسلام في النمسا"، والآثار المترتبة عليه، وكذلك موجة السخط والانتقادات والتهديدات التي لحقت بمن أطلقوا هذا المشروع وأشرفوا عليه، وهو الأمر الذي يرفضه المرصد تمامًا ويدينه بشدة.

وأكد متابعته بقلق بالغ أيضًا مخاوف المسلمين في النمسا من المشروع؛ لذا يدعو المرصد إلى الحوار مع الجمعيات الإسلامية الرسمية المعتدلة حول هذا المشروع، وذلك في شكل نقاش مجتمعي هادف؛ لتحقيق ما يربو إليه المشروع بشكل معتدل دون المساس بحقوق وأمن المسلمين في النمسا أو إثارة خوفهم وغضبهم، وأيضًا بما يمنع الجماعات المتطرفة من استغلال المعلومات المتاحة على موقع الخريطة لاستهداف المسلمين في البلاد.

وأكد أهمية جميع الأصوات المعتدلة والمحايدة التي عبَّرت عن رأيها حول هذا المشروع، مشيرا إلى أن اللافتات العنصرية التي تم وضعها من قبل المتطرفين أمام بعض المساجد بعد تدشين الخريطة تمثل تهديدًا واضحًا للمسلمين؛ لذا ينبغي التعامل معها بشكل جاد؛ إذ إنها تبيِّن أن تخوفات كثير من المسلمين من مشروع الخريطة منطقية ولها أسبابها التي ينبغي التعامل معها ومعالجتها بكافة الوسائل.