لا يوجد له علاج عالميًّا.. طلب برلماني بتوفير حصة تموينية لمرضى "السيلياك"

كتب- نشأت علي:

وجه الدكتور أيمن أبو العلا، وكيل لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، اقتراحًا برغبة إلى الحكومة ممثلة في وزارة التموين والتجارة الداخلية، بالتعاون مع وزارة الصحة، بشأن توفير حصة تموينية شهريًّا لمرضى السيلياك.

وأوضح النائب، خلال بيان له اليوم السبت، أن مرض "السيلياك" أو حساسية القمح، مرض مناعي، يصيب واحدًا من كل ١٠٠ شخص؛ ٢٥% فقط منهم تم تشخيصهم، وممنوعون مدى الحياة من تناول طعام أو مشتقات هذه الأنواع (القمح- الشعير- الشوفان- الجويدار).

وأشار أبو العلا إلى أن مادة الجلوتين الموجودة في هذه المنتجات تقوم بتدمير (الأهداب) المنوط بها امتصاص الغذاء وتحويله إلى فيتامينات لتغذية الجسم؛ مما يدمر جهاز مناعة المريض ويكون عرضة للإصابة بجميع الأمراض.

وتابع النائب: هذا المرض لا يوجد له علاج عالميًّا حتى الآن، كما أنه لا يستطيع أحد أن يعيش على الأرز فقط؛ إلا أن دول العالم توصلت إلى بدائل الوقاية منه، مثل دقيق بديل لدقيق القمح ونوع معين من المكرونة والبسكويت المصنوع من بديل القمح.

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن الإشكالية تتمثل في أن هذه البدائل أسعارها مرتفعة وفوق قدرات عدد كبير من المصابين به، قائلًا: وصل على سبيل المثال كيلو المكرونة إلى ٤٠٠ جنيه، وعلبة البسكويت وزن ٢٥ جرامًا بـ٤٣ جنيهًا "إيطالية الصنع".

وطالب أبو العلا بتوفير حصة تموينية لمرضى "السيلياك" بواقع ١٠ كيلوجرامات دقيق و٣ كيلوجرامات مكرونة خالية من الجلوتين شهريًّا، مشيرًا إلى أن مصر بها مصنع دقيق خالٍ من الجلوتين، ومرخص بوزارة الصحة، ويستطيع تصنيع المكرونة وجميع أنواع البسكوت لهؤلاء المرضى.

ودعا وكيل لجنة حقوق الإنسان بالبرلمان، أيضًا إلى تخفيض الجمارك على المنتجات الخالية من الجلوتين.