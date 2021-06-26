برلمانية: زيادة المعاشات 13% قرار إنساني

كتب- نشأت علي:

قالت النائبة هند رشاد، عضو مجلس النواب، إن موافقة الرئيس عبدالفتاح السيسي على زيادة المعاشات بنسبة 13% اعتبارًا من أول يوليو المقبل، قرار إنساني، وترجمة حقيقية لاهتمام القيادة السياسية بملف الرعاية والحماية الاجتماعية على مدار السنوات السبعة السابقة.

وأكدت عضو مجلس النواب، أن القرار يعكس اهتمام الرئيس بالمسؤولية تجاه جميع فئات المجتمع، أصحاب المعاشات جزء أصيل من هذا الوطن، وأن مواقف الرئيس دائمًا داعمة للمواطن المصري الذي تحمل بصدق ووطنية إجراءات الإصلاح الاقتصادي الذي أعاد الاقتصاد المصري للطريق الصحيح، واتضح ذلك جليًا خلال الأزمة الأخيرة لجائحة كورونا واستطاع الاقتصاد المصري أن يظل متماسك وقوى في ظل هذه الظروف الصعبة، ما يعني أن الدولة المصرية تسير على الطريق الصحيح، بشهادة كبرى المؤسسات الدولية.

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