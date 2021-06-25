شديد الحرارة على القاهرة.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس السبت

(مصراوي):

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد السبت، ارتفاعًا في درجات الحرارة على أغلب الأنحاء، حيث يسود طقس شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وشديد الحرارة على جنوب سيناء، وجنوب البلاد.

وعن حالة الطقس ليلًا، من المتوقع أن يسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى، والوجه البحري، والسواحل الشمالية، وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد، وجنوب سيناء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن السبت، يشهد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى، والسواحل الغربية، وجنوب سيناء على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، السبت:

القاهرة، العظمى 37 درجة والصغرى 24 درجة.

الإسكندرية، العظمى 32 والصغرى 22 درجة.

مطروح، العظمى 31 درجة والصغرى 22 درجة.

سوهاج، العظمى 40 درجة والصغرى 24 درجة.

قنا، العظمى 41 درجة والصغرى 25 درجة.

أسوان، العظمى 42 درجة والصغرى 26 درجة.

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