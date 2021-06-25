ارتفاع في درجات الحرارة.. الأرصاد تعلن توقعات طقس السبت

كتب – أسامة علي:

أكد خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن طقس غدا السبت، يشهد ارتفاع طفيف وتدريجي في درجات الحرارة عن المعدلات الطبيعية، بمعدل درجتين إلى 3 درجات، والقاهرة تسجل 37.

وأضاف الخبراء، لمصراوي، أن طقس السبت شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحرى و أغلب الأنحاء، مائل للحرارة على السواحل الشمالية، في فترات النهار، ويسود طقس لطيف على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد وجنوب سيناء.

وأوضح خبراء الأرصاد، أن هناك نشاط رياح على مناطق متقطعة من القاهرة الكبرى والسواحل الغربية وجنوب سيناء يقلل الإحساس بالحرارة ونسبة الرطوبة .

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة ليوم السبت:

القاهرة : 36 - 24

الإسكندرية: 31 - 22

أسوان : 42 - 26