القوى العاملة: فتح باب العمل للمقيمين بالسعودية خلال موسم الحج

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تلقى وزير القوى العاملة محمد سعفان تقريرًا من مكتب التمثيل العمالي التابع للوزارة بالقنصلية العامة المصرية بالرياض في المملكة العربية السعودية، يفيد بأن وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة أصدرت قراراً للراغبين في العمل في موسم الحج بالشعائر المقدسة من السعوديين والمقيمين باستخراج تصريح عمل (أجير الحج) عبر برنامج أجير.

وقال هيثم سعد الدين المتحدث الرسمي، المستشار الإعلامي لوزارة القوى العاملة، في بيان له، الجمعة، إن التقرير الذي تلقاه الوزير من مكتب التمثيل العمالي بالرياض يأتي في إطار متابعته لأحوال العمالة المصرية في دول العمل من خلال غرفة العمليات المنشأة بمكاتب التمثيل العمالي بالخارج للرد على أي استفسارات، وتقديم الدعم والمساعدة لهم في أي وقت.

من جهته، قال أحمد رجائي رئيس مكتب التمثيل العمالي بالرياض، إن الوزارة تتيح لهذا العام خدمة تصريح العمل لموسم الحج، حيث يتيح التصريح للمنشآت العاملة في موسم الحج إمكانية إصدار تصاريح للعاملين لديها في المشاعر المقدسة وتوظيف السعوديين والوافدين بشكل مؤقت لتغطية احتياجاتهم خلال الموسم.

وأكدت الوزارة ضرورة توافر الاشتراطات الصحية الخاصة بكوفيد 19 للراغبين في العمل لموسم الحج، حيث يشترط أن يكون محصنًا أو ضمن فئات المحصنين (محصن جرعة أولى - محصن جرعتين - محصن متعافي) إضافة إلى خلو المتقدم من الأمراض المزمنة.

يذكر أن برنامج (أجير) يسعى إلى تعزيز المرونة والحركية فيما يتعلق بالقوى العاملة في السوق السعودية؛ لتغطية احتياج المنشآت ورفع إنتاجية وفاعلية الأيدي العاملة في السوق، ويهدف إلى تقديم حلول مرنة لأصحاب الأعمال، ونقل المعرفة داخل سوق العمل السعودي، إلى جانب تقليل الاعتماد على الاستقدام الخارجي، إضافة إلى رفع مستوى كفاءة وإنتاجية القوى العاملة.

ويمكن لصاحب العمل أو الأفراد استخراج تصريح العمل والعمل المؤقت إلكترونيا بشكل سهل وسريع عن طريق البوابة الإلكترونية عبر الرابط التالي: (https://www.ajeer.com.sa/login) .