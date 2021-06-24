Masrawy logo white

التهوية والتعقيم.. 6 نصائح من الصحة لحماية نزلاء الفنادق من كورونا

09:54 م الخميس 24 يونيو 2021
التهوية والتعقيم.. 6 نصائح من الصحة لحماية نزلاء الفنادق من كورونا

أرشيفية لاحد الفنادق

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح 6 نصائح لتطهير الفنادق لوقاية النزلاء من كوفيد-19.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- تعقيم وتطهير الأسطح بصورة منتظمة.

- توفير معقمات الأيدي بكل الأماكن.

- تطهير الأقمشة والأثاث بانتظام.

- الحفاظ على تهوية الفندق جيداً.

- التخلص من النفايات بشكل آمن.

- تطهير المغسلة الخاصة بالمفروشات والمنافش يوميا.

FB_IMG_1624563029963

وزارة الصحة فيسبوك فيروس كورونا الفنادق كوفيد-19

كورونا.. لحظة بلحظة

466

إصابات اليوم

32

وفيات اليوم

559

متعافون اليوم

278761

إجمالي الإصابات

15967

إجمالي الوفيات

207411

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:قطع مياه الشرب عن 16 منطقة في الجيزة لمدة 10 ساعات

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا