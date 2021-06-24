التهوية والتعقيم.. 6 نصائح من الصحة لحماية نزلاء الفنادق من كورونا
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح 6 نصائح لتطهير الفنادق لوقاية النزلاء من كوفيد-19.
وجاءت النصائح على النحو التالي:
- تعقيم وتطهير الأسطح بصورة منتظمة.
- توفير معقمات الأيدي بكل الأماكن.
- تطهير الأقمشة والأثاث بانتظام.
- الحفاظ على تهوية الفندق جيداً.
- التخلص من النفايات بشكل آمن.
- تطهير المغسلة الخاصة بالمفروشات والمنافش يوميا.
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