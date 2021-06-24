التهوية والتعقيم.. 6 نصائح من الصحة لحماية نزلاء الفنادق من كورونا

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان انفوجرافيك عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، يوضح 6 نصائح لتطهير الفنادق لوقاية النزلاء من كوفيد-19.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- تعقيم وتطهير الأسطح بصورة منتظمة.

- توفير معقمات الأيدي بكل الأماكن.

- تطهير الأقمشة والأثاث بانتظام.

- الحفاظ على تهوية الفندق جيداً.

- التخلص من النفايات بشكل آمن.

- تطهير المغسلة الخاصة بالمفروشات والمنافش يوميا.