الصحة: الجوع والعطش وفقدان الوزن فجأة من أعراض الإصابة بهذا المرض

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت وزارة الصحة والسكان "إنفوجرافيك" عبر صفحتها الرسمية على "فيسبوك"، تحذر فيه من أن الجوع الشديد أو فقدان الوزن بشكل مفاجئ من أعراض الإصابة بمرض السكر.

وناشدت الوزارة، بضرورة التوجه إلى أقرب وحدة صحية للكشف المبكر على الأمراض المزمنة (السكر والضغط) وتلقي العلاج مجانًا ضمن مبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي.