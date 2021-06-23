وفد حقوق إنسان البرلمان: مشروعات حياة كريمة طاقة أمل جديدة لأهل الإسكندرية

كتب - نشأت علي:

أشادت لجنة حقوق الإنسان بمجلس النواب، برئاسة طارق رضوان، بجهود الكبيرة التي بذلتها المنطقة الشمالية العسكرية، في تنفيذ مشروع بشائر الخير بمحافظة الإسكندرية، مؤكدة أن تلك الإنجازات طاقة أمل جديدة تفتح أبواب الخير لأهالي المحافظة.

جاء ذلك خلال استماع اللجنة، الأربعاء، لعرض مشروعات حياة كريمة وبشائر الخير بمحافظة الإسكندرية بحضور رئيس المنطقة الشمالية ومحافظ الإسكندرية.

وشهد أعضاء اللجنة عرض عن مشروعات بشائر الخير وحياة كريمة، وأكد محافظ الإسكندرية اللواء محمد الشريف، أن الجهد المبذول من قبل المنطقة الشمالية لا يتخيله أحد، وواجهت عملية نقل المواطنين من المناطق العشوائية التي كانوا يقطنون فيها معاناة كبيرة بسبب المستفيدين من استمرار العشوائية وهم فئة قليلة، مشددا على أن عملية توطين سكان منطقة نادي الصيد لن يضار منها مواطن واحد، ومن له حق سيتم تعويضه.

وأوضح محافظ الإسكندرية، أن أوضاع المواطنين في منطقة نادي الصيد صعبة جدا، خاصة في فصل الشتاء حيث تتسبب مياه الأمطار في إغراق منازلهم، مشيرا إلي أن المواطنين الذين ليس لديهم مصالح من استمرار العشوائية عبرو عن سعادة كبيرة بقرار نقلهم إلي أماكن يلقون فيها حياة كريمة.

من جانبه أشاد طارق رضوان، رئيس لجنة حقوق الإنسان بالجهد الكبير للقيادة السياسية والملموس على أرض الواقع في مختلف محافظات الجمهورية، لافتا إلي أن اللجنة تكليف غير رسمي ولكنه وطني، نابع من القلب بأن تكون درع واق وسند شعبي للدولة المصرية التي تحقق إنجازات كبيرة لخدمة المواطنين .

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وقال رضوان:"كلنا ثقة في قياداتنا وجيشنا العظيم، وأن مصر الجديدة ستظل قوية محافظة على مكانتها الكبيرة علي المستوثي العربي والعالمي مؤكدا أن مشروعات الإسكان ببشائر الخير دليل كبير علي اهتمام الدولة بحقوق المواطنين في الحصول علي حياة كريمة".



ووجه أيمن ابو العلا وكيل لجنة حقوق الإنسان، الشكر للهيئة الهندسية للقوات المسلحة قائلا: ندين للهيئة فهي من بنت مصر الجديدة، وما شهدناه من عرض متميز، يؤكد أننا لدينا قصور من الإعلام بتوصيل رسالة إلى المواطنين بحجم الإنجازات المبذولة على الأرض"

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وقال النائب أحمد نشأت منصور، إن مستوى الإسكان الاجتماعي في بشائر الخير يعكس مدى حرص الدولة المصرية على توفير حياة كريمة للمواطنين، لاسيما أن جميع الخدمات متوافرة بجودة عالية تضاهي أفخم المناطق السكنية.

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فيما قال النائب محمود عصام: إننا نشعر بالفخر بذلك الإنجاز العظيم الذي يعد حق أصيل من حقوق الإنسان ويكفل عيشة ملائمة، ونأمل في استمراره حتي تعود عروس البحر مثلما كانت لسابق عهدها .