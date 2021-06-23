محافظ الجيزة يتفقد مسار كوبري المريوطية الجديد

كتب- يوسف عفيفي:

تفقد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، الأربعاء، مسار كوبري المريوطية الجديد (الطائر) بدءا من مطلع الكوبري للقادم من طريق المنصورية بحي الهرم وحتى نهاية مسار الكوبري بمحور محمد أنور السادات (ترسا سابقا) بحي الطالبية للوقوف على نسب تنفيذ الأعمال والتجهيزات النهائية له من طبقة رصف وأعمدة الإنارة والبلدورات.

ورافق المحافظ خلال الجولة اللواء علاء بدران السكرتير العام والمهندس محمود فوزي السكرتير المساعد واللواء تامر أبو النجا رئيس مدينة الجيزة، واللواء خالد عصر وأشرف تامر رؤساء أحياء الهرم والطالبية.