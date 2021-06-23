حسين زين خلال اجتماع مجلس كلية إعلام القاهرة: "شكل الإعلام أصبح متخصصا"

كتب - مينا غالي:

شارك اليوم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام باجتماع مجلس كلية الإعلام كونه عضوا بمجلس الكلية، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات حول مشروعات التطوير المتعلقة بالعملية التعليمية والبحثية وترأس الاجتماع الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة وبحضور قيادات كلية الإعلام.

وأكد رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، أن شكل الإعلام تغير وأصبح إعلاما متخصصا في مجالات عديدة، كما يشهد مجال الإعلام تطورا مذهلا يحتم علينا أن نحدث نقلة نوعية في مختلف الجوانب الفنية والتكنولوجيا طبقا لأحدث المواصفات والمعايير الدولية و مواصلة تطوير منظومة العملية التعليمية بكلية الإعلام تجعل الأجيال القادمة قادرة على مواكبة التحولات التى تحدث في صناعة الإعلام.

ووجه زين التحية والتقدير للدكتور محمد الخشت على ما يبذله من جهد فى تطوير جامعه القاهرة وما حدث من نقله النوعية فى كلية الإعلام معربًا عن سعادته بوجوده في كلية الإعلام وسط زملاءه.

وأهدى الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة إلى رئيس الهيئة الوطنية للإعلام درع جامعة القاهرة تكريما له.

وقال الدكتور محمد الخشت رئيس جامعة القاهرة، إن استوديوهات كلية الإعلام شهدت تطورًا في مختلف الجوانب الفنية والتكنولوجية طبقًا لأحدث المواصفات والمعايير الدولية، وبما يتوافق مع متطلبات سوق العمل المحلي والعالمي وثورة الاتصال، ويساهم في رفع الكفاءة المهنية لخريجي الكلية.

وأكد الدكتور محمد الخشت، أن كليات الإعلام تتحمل مسؤولية إنشاء جيل جديد يجمع بين مهارات العصر والمسؤولية الأخلاقية، ويساهم في بناء الدولة الوطنية، مشيرًا إلى الدور الحيوي والمميز الذي تلعبه وسائل الإعلام في كافة المجتمعات، وتزايدت أهميتها وقيمتها في العصر الحالي، وانتشار وسائل الإعلام الرقمية على نطاق واسع.

وقالت الدكتورة هويدا مصطفى عميد كلية الإعلام إن الإعلام الأكاديمي يتجاوب مع التطورات المعاصرة التي يشهدها الإعلام، وأن تطور تكنولوجيا الاتصال ينعكس على المناهج التعليمية، لافتة إلى أن الكلية تحرص على التطوير المستمر بما يتوافق مع التحولات التي تحدث في صناعة الإعلام.

وافتتح الدكتور الخشت الطابق الجديد بالكلية، والذي يضم قاعات دراسية تضم شاشات تفاعلية، ومقار للبرامج والتخصصات الجديدة التي تم استحداثها خلال السنوات الأخيرة، بالإضافة إلى معامل كمبيوتر، ووحدة للتعليم الإلكتروني وتزويدها بأحدث الإمكانات الفنية بما يساهم في رفع المقررات الدراسية إلكترونيًا على منصة جامعة القاهرة الذكية، وإجراء الامتحانات وتصحيحها إلكترونيًا.