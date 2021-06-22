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هل يعالج الدواء الجديد لضمور العضلات حالة مؤمن زكريا؟.. الشركة المنتجة توضح

11:26 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
هل يعالج الدواء الجديد لضمور العضلات حالة مؤمن زكريا؟.. الشركة المنتجة توضح

مؤمن زكريا

كتب- محمد عبدالناصر:

قال الدكتور محمد رؤوف، رئيس القطاع الطبي بالشركة المنتجة لعلاج ضمور العضلات، إنه تم تسجيل أول دواء يتم تداوله بسوق الدواء المصرية؛ لعلاج ضمور العضلات.

كانت هيئة الدواء المصرية أعلنت أمس، الاثنين، تسجيل أول دواء يتم تداولة بسوق الدواء المصرية لعلاج ضمور العضلات.

وقالت هيئة الدواء المصرية إن هذا الإجراء سوف يسهم في تقليل معاناة المرضى، كذلك القضاء على ظاهرة تهريب الأدوية، وانتشار التداول من خلال السوق السوداء، وتقليل نفقات الإنفاق.

وعاد رؤوف للقول إن دواء ضمور العضلات المسجل حديثًا لا يعالج حالة اللاعب مؤمن زكريا، لأنه يعاني من نوع آخر من ضمور العضلات.

وأضاف: "المرض الذي نتحدث عنه ويعالجه هذا الدواء الجديد مختلف عن المرض الذي أصيب به مؤمن زكريا، فهذا المرض هو الضمور العضلي النخاعي أو الشوكي، أما مرض مؤمن زكريا فنوع آخر".

مؤمن زكريا ضمور العضلات سوق الدواء المصري هيئة الدواء المصرية

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