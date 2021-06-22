عزة حسن المراكبي تحصل على درجة الدكتوراه في صحافة الجريمة



حصلت الباحثة عزة حسن توفيق عبد الرحمن المراكبي، المدرس المساعد بكلية الإعلام جامعة القاهرة، على درجة الدكتوراه بتقدير ممتاز مع مرتبة الشرف الأولى.

كما أوصت لجنة الحكم والمناقشة، التي ترأستها الدكتورة نجوى كامل، الأستاذ بقسم الصحافة بكلية الإعلام، وضمت الدكتورة سحر فاروق، أستاذ الإعلام بكلية الآداب جامعة حلوان، والدكتورة أمل دراز، أستاذ الصحافة بكلية الإعلام جامعة القاهرة، والدكتورة سماح الشهاوي الأستاذ المساعد بكلية الإعلام، بتداول الرسالة عبر الجامعات.

الرسالة العلمية التي حازت قدرا غير محدود من التقدير من قبل لجنة المناقشة، تضمنت سردا حكيما ومستفيضا لأطر تقديم صحافة الجريمة في مواقع الصحف الخاصة، وعلاقتها بتصورات الفاعلين في خطابات المستخدمين لتلك المواقع، حيث رصدت الباحثة تفاعلات القراء مع مواد الجريمة وكيف ينظر المجتمع لعناصر المادة الصحفية التي تحمل تفاصيل الجريمة، وذلك عبر عدة مواقع منها الوطن والمصري اليوم ومصراوي واليوم السابع.