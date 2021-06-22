الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التموين بإنشاء مكتب سجل تجاري بالفيوم
كتب- يوسف عفيفي:
نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 113 لسنة 2021.
ونص القرار في المادة الأولى: ينشأ مكتب سجل تجاري بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة الفيوم باسم مكتب سجل تجاري استثمار الفيوم لتقديم الخدمات للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة.
ونصت المادة الثانية: ينشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ نشره.
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