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الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التموين بإنشاء مكتب سجل تجاري بالفيوم

05:31 م الثلاثاء 22 يونيو 2021
الجريدة الرسمية تنشر قرار وزير التموين بإنشاء مكتب سجل تجاري بالفيوم

الدكتور علي المصيلحي وزير التموين

كتب- يوسف عفيفي:

نشرت الجريدة الرسمية، في عددها الصادر اليوم، قرار الدكتور علي المصيحلي، وزير التموين والتجارة الداخلية، رقم 113 لسنة 2021.

ونص القرار في المادة الأولى: ينشأ مكتب سجل تجاري بمركز خدمات المستثمرين بمحافظة الفيوم باسم مكتب سجل تجاري استثمار الفيوم لتقديم الخدمات للمشروعات الاستثمارية بالمحافظة.

ونصت المادة الثانية: ينشر القرار في جريدة الوقائع المصرية، وعلى جميع الجهات المختصة تنفيذه، كل فيما يخصه اعتبارا من تاريخ نشره.

مكتب سجل تجاري الفيوم علي المصيلحي وزارة التموين سجل تجاري الفيوم

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