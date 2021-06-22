بسبب عدم استقرار خدمة الإنترنت.. برلماني يتقدم بطلب إحاطة إلى رئيس الحكومة ووزير الاتصالات

كتب- نشأت علي:

تقدم النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، بطلب إحاطة إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، موجه إلى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات، بشأن الانقطاع المتكرر لخدمة الإنترنت المنزلي في العديد من المناطق على الرغم من الطفرة التي شهدها القطاع، ولا يستطيع أحد أن يُنكر ذلك، ولكن أزمة تذبذب الخدمة ما زالت موجودة، وهناك العديد من الشكاوى بشأنها.

وأوضح محسب أن هناك العديد من الشكاوى التي وصلته من قِبل المواطنين بشأن هذه الأزمة؛ مما يستوجب الوقوف على الأسباب الحقيقة لهذا الأمر، وهل الموضوع يتعلق بالبنية التحتية فقط، أم بالقائمين على الخدمة ومقدميها، أم أن هناك بعض الجوانب الفنية التي ينتج عنها الانقطاع المتكرر في بعض المناطق على وجه التحديد.

وأضاف عضو مجلس النواب أن تحديد السبب سيكون بداية لحل الأزمة، سواء من خلال توجيه الاعتمادات المالية لتحسين البنية التحتية، أو إعادة تدريب مقدمي الخدمة، أو عمل تحديثات للأجهزة وفقًا للتكنولوجيا الحديثة.

وأشار محسب إلى أن القطاع شهد تغييرات كبيرة خلال السنوات الأخيرة؛ ولكن هناك بعض الملاحظات على الخدمة، منها على سبيل المثال التعامل مع الأزمات بنفس الفكر والمنطق القديم، فعلى الرغم من الوسائل التكنولوجية الحديثة؛ فإن بعض مقدمي الخدمة ما زالوا يطلبون من المواطنين فصل الراوتر وإعادة تشغيله مرة أخرى في حال انقطاع الخدمة.

وتساءل عضو مجلس النواب عن الجدول الزمني لتركيب الألياف الضوئية في مختلف محافظات الجمهورية؛ خصوصًا أنه تم توفير 5.5 مليار جنيه لتوفير كبائن وتوفير السعة المطلوبة لكبائن الإنترنت للمواطنين.