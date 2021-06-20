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وزير الأوقاف: الدولة التي لا تبنى على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها

09:17 م الأحد 20 يونيو 2021
وزير الأوقاف: الدولة التي لا تبنى على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها

الدكتور محمد مختار جمعة

(مصراوي):

قال الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف، إن البناء الأخلاقي والقيم من أعمدة بناء أي دولة في العالم، مضيفًا أنه لابد أن يتم الانتباه لها كثيرًا، مشيرًا إلى أنه في أحد اللقاءات السابقة له تضمنت الحديث بشأن استراتيجية هدم الدول وحروب الجيل الرابع، ومن أهم بنود هذه الاستراتيجية هو هدم الجانب الأخلاقي وهدم القيم للدول.

ولفت الوزير إلى أن هذه الاستراتيجية تستهدف النيل من جميع القيم والأخلاق: "ومن ثم نرى البعض يكذب بسهولة ويغدر بسهولة، وغيرها من السبل التي لا تخدم الأخلاق والقيم"، مشيرًا إلى أن الشاعر يقول "إنما الأمم الأخلاق ما بقيت"، ومن ثم الأخلاق عمود أساسي من أعمدة بناء الدولة، مؤكدًا أن الدولة التي لا تبنى على الأخلاق تحمل عوامل سقوطها والجميع يرى مصير الدول التي طغت وتجبرت.

وتطرق بحديثه أيضًا إلى أهمية العلم في بناء الدولة ومن ثم الدولة المصرية تهتم بهذا الملف بالتربية والتعليم والجامعات، مشيرًا إلى أن ما حدث في كورونا بأن إحدى الشركات التي تصنع اللقاح استطاعت أن تكسب أموال أكثر من دول بفضل العلم الذي يقدم على المال دائمًا.​

محمد مختار جمعة وزير الأوقاف الأخلاق حروب الجيل الرابع

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