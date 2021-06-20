علاء مبارك يعلق على وفاة عبدالرحمن أنوس نجم الإسماعيلي السابق

(مصراوي):

علق علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على وفاة عبدالرحمن أنوس أحد لاعبي الجيل الذهبي لفريق الإسماعيلي.

وغرّد مبارك عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "اتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولجماهير نادي الإسماعيلي في وفاة الكابتن عبدالرحمن أنوس رمز من رموز الجيل الذهبي للناد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

اتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد و لجماهير نادى الأسماعيلى فى وفاة الكابتن عبد الرحمن أنوس رمز من رموز الجيل الذهبي لنادى الأسماعيلى سائلين المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته . pic.twitter.com/CIb3QslExV — Alaa Mubarak (@AlaaMubarak_) June 20, 2021

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