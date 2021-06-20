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علاء مبارك يعلق على وفاة عبدالرحمن أنوس نجم الإسماعيلي السابق

09:07 م الأحد 20 يونيو 2021
علاء مبارك يعلق على وفاة عبدالرحمن أنوس نجم الإسماعيلي السابق

علاء مبارك

(مصراوي):

علق علاء مبارك نجل الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، على وفاة عبدالرحمن أنوس أحد لاعبي الجيل الذهبي لفريق الإسماعيلي.

وغرّد مبارك عبر حسابه الرسمي في "تويتر": "اتقدم بخالص العزاء لأسرة الفقيد ولجماهير نادي الإسماعيلي في وفاة الكابتن عبدالرحمن أنوس رمز من رموز الجيل الذهبي للناد، سائلين المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته".

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علاء مبارك محمد حسني مبارك عبدالرحمن أنوس وفاة عبدالرحمن أنوس نادي الإسماعيلي

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