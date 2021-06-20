استعدادًا لامتحانات الثانوية.. برلماني يطالب "التعليم" و"الصحة" بالتنسيق بشأن خطة التأمين الطبي

كتب- نشأت علي:

طالب النائب عبد الله أحمد عبد الله، عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، بالتنسيق بين وزارتَي التربية والتعليم والصحة، بشأن خطة التأمين الطبي لامتحانات الثانوية العامة، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في تأمين الأحداث الكبيرة والفعاليات في ظل وجود "كورونا"؛ حيث أثبتت الحكومة أنها جديرة بتنظيم هذه المؤتمرات والمناسبات، مما جعلها تنال الثقة لتنظيم الأحداث الثقافية والرياضية بمشاركة وفود محلية وأجنبية من جميع أنحاء العالم.

وشدد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب على ضرورة أن تكون هناك مسؤولية مشتركة ما بين أولياء الأمور والطلاب والوزارة، تتمثل في التزام الطلاب بالتعليمات التي أعلنتها الحكومة بشأن إجراء الامتحانات، وتنفيذ الإجراءات الوقائية والاحترازية، وأن يكون كل طالب حريصًا على نفسه وعلى أسرته، وبالتالي لابد أن تكون هناك رقابة داخلية.

وناشد عبد الله أولياء الأمور عدم التزاحم أمام مقرات اللجان، موكدًا أن الثانوية العامة لها سمات خاصة لدى المواطنين، ولكن يجب ألا يتناسى البعض أننا ما زلنا في أزمة العالم كله يعاني جائحة كورونا، وأن يكون الجميع حريصًا على نفسه وعلى غيره، وأن يكون هناك التزام كبير من الجميع بارتداء الكمامة وعدم التكدس أمام مقرات اللجان، وتعقيم الأيدي باستمرار.

وأكد عضو لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب أن الإجراءات التي أعلنتها الحكومة بشأن الامتحانات كفيلة بعدم انتشار الفيروس شريطة الالتزام بتطبيقها على الأرض وعدم التهاون فيها، وأن يكون الجميع حريصًا على نفسه وعلى غيره وإعلاء المصلحة العامة.