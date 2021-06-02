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القومي للسينما يقرر إقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي في ١٦ يونيو

04:23 م الأربعاء 02 يونيو 2021
القومي للسينما يقرر إقامة مهرجان الإسماعيلية الدولي في ١٦ يونيو

السيناريست محمد الباسوسي

قررت إدارة مهرجان الإسماعيلية السينمائي الدولي للأفلام التسجيلية والقصيرة الذي يقيمة المركز القومي للسينما برئاسة السيناريست محمد الباسوسي، إقامة الدورة الـ ٢٢ للمهرجان برئاسة الناقد السينمائى عصام زكريا في الفترة من ١٦ إلى ٢٢ يونيو الجاري.

وبحسب بيان، يأتي ذلك بعد تأجيل المهرجان بناءا علي قرار الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء بتعليق كافة المهرجانات والفعاليات التي تتضمن تجمعات عامة، وذلك ضمن الإجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

ويعد مهرجان الاسماعيلية السينمائي الدولى أحد أعرق المهرجانات في العالم العربي، وأول المهرجانات العربية التي تتخصص في الأفلام الوثائقية والقصيرة، حيث بدأت أولى دوراته في عام1991.

السيناريست محمد الباسوسي مهرجان الإسماعيلية الدولي الأفلام التسجيلية المركز القومي للسينما

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