وزيرة البيئة تتوجه لشرم الشيخ للقاء رئيس مجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ

كتب- محمد نصار:

توجهت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، اليوم الأربعاء، إلى مدينة شرم الشيح، حيث ستلتقي بمجموعة المفاوضين الأفارقة لتغير المناخ.

ذلك في إطار عقد عدد من الاجتماعات للمفاوضين الأفارقة لتغير المناخ بمصر والتي ستكون بمثابة مركز إقليمي أفريقي للمشاركة في الاجتماعات القادمة للأجهزة الفرعية لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والاجتماعات التحضيرية.

وأكدت فؤاد، على أن اجتماعات المفوضين ستكون على درجة عالية من الأهمية، حيث ستناقش موضوعات تفاوضية ذات أهمية للدول النامية بصفة عامة والدول الأفريقية بصفة خاصة مثل موضوعات التكيف مع الآثار السلبية لمخاطر تغير المناخ، وأهمية اتخاذ الدول المتقدمة زمام المبادرة في التخفيف من الانبعاثات المسببة لظاهرة تغير المناخ.

كما سيتم التأكيد على ضرورة العمل على توفير وسائل التنفيذ اللازمة من تمويل ونقل تكنولوجيا وبناء قدرات للدول النامية لمساعدتها في إجراءات التكيف مع مخاطر تغير المناخ والتخفيف من الانبعاثات.

وأشارت فؤاد، إلى أن تلك الاجتماعات ستسهم في توحيد الموقف التفاوضي للدول الأفريقية، وذلك تمهيدا للدورة 26 لمؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ والذي سيعقد نهاية العام الجاري في جلاسجو بالمملكة المتحدة.

كما ستتيح الاجتماعات الفرصة للتنسيق المباشر بين المفاوضين من مختلف الدول الأفريقية بما يعزز من الموقف الأفريقي تجاه القضايا ذات الاهتمام للقارة الأفريقية.