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3.9 مليون جرعة لقاح كورونا بنهاية الشهر.. و3 ملايين جرعة عبوة مصنعة في مصر

12:34 م الأربعاء 02 يونيو 2021
3.9 مليون جرعة لقاح كورونا بنهاية الشهر.. و3 ملايين جرعة عبوة مصنعة في مصر

هالة زايد

كتب- محمد سامي:

استعرضت الدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، خلال اجتماع مجلس الوزراء، آخر المستجدات الخاصة بالتعامل مع فيروس كورونا، وأشارت وزيرة الصحة إلى أنه بحلول 5 يونيو الجاري سيتم توريد نصف مليون جرعة من لقاح "سينوفاك"، كما سيتم توريد مليون جرعة من لقاح "سينوفارم" بتاريخ 13 يونيو الجاري، على أن يتم توريد نصف مليون جرعة أخرى من لقاح "سينوفاك" بتاريخ 16 يونيو، وكذا توريد 2000 لتر مركزات لتصنيع 3 ملايين جرعة من لقاح "سينوفاك"، إلى جانب توريد عدد 1.9 مليون جرعة من لقاح "استرازينيكا" من تحالف "كوفاكس"، خلال الشهر الجاري، مشيرة كذلك إلى مستجدات تصنيع لقاح "سينوفاك" فى مصر، وجدول توريدات المادة الخام.​

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