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5 نصائح من الصحة لأسرة المصاب بكورونا خلال تقديم الطعام

10:54 م الأربعاء 16 يونيو 2021
5 نصائح من الصحة لأسرة المصاب بكورونا خلال تقديم الطعام

تعبيرية

كتب يوسف عفيفي:

أعلنت وزارة الصحة والسكان، خلال إنفوجرافيك نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، عن عدة نصائح وشروط يجب على أسرة المصاب بفيروس كورونا اتباعها قبل تقديم الطعام له، خلال فترة العزل المنزلي.

وجاءت الشروط على النحو التالي:

- فصل الأطعمة النيئة كاللحوم عن الأطعمة المطبوخة.

- الحفاظ على نظافة اليدين والمطبخ والأواني.

- غسل الفواكه والخضروات جيداً بالماء الجاري.

- طهي الطعام جيداً للتخلص من الميكروبات.

- الحفاظ على الطعام في درجة حرارة آمنة.

تابعت الوزارة: يمكن التواصل مع غرفة وزارة الصحة لمتابعة مصابي فيروس كورونا بالعزل المنزلي من خلال إرسال كلمة (عزل) في رسالة إلى الرقم ١٤٤٠ ..

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أسرة المصاب بكورونا وزارة الصحة والسكان فيسبوك فيروس كورونا

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