الجمعة.. وزيرة الثقافة تطلق فعاليات عام التبادل الإنساني المصري الروسي

كتب- مصراوي:

تطلق الدكتورة إيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة، مساء بعد غد الجمعة، فعاليات عام التبادل الإنساني المصري - الروسي.

ويشهد الاحتفال الذي يقام على مسرح دار الأوبرا الكبير أولجا ياريلوفا ممثلة دولة روسيا الاتحادية ونائبة وزير الثقافـة الروسي، والدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا وعدد من الوزراء والسفراء وقيادات وزارة الثقافة.

وقالت عبدالدايم، في تصريح صحفي اليوم الأربعاء، إن عام التبادل الإنساني المصري الروسي يعد حدثا براقا يأتي تأكيداً للروابط الوطيدة التي تجمع بين القاهرة وموسكو وتكثيفا للتعاون بينهما فى مختلف المجالات، مشيرة إلى أن برنامج الفعاليات يشهد العديد من الأنشطة التبادلية المتنوعة التى تعكس الحراك الإبداعي في المجتمعين، مؤكدة أهمية دور القوى الناعمة فى مد جسور التواصل بين الشعوب رغم اختلاف اللغات.

وتتضمن مراسم حفل الافتتاح كلمات لكل من وزيرة الثقافة ، وأولجا ياريلوفا، والسفير محمود طلعت مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية، وتقدم فرقة بريوسكا للرقص الشعبى مجموعة من التابلوهات الفنية التى تعبر عن الفلكلور الروسي وتجمع بين الأداء الشعبي والرقص الكلاسيكي منها برولوجيو ، كولوكولتسي ، بريوسكا ، توبوتوخا ، ريشينكا وغيرها.

يذكر أن وزارة الثقافة أعدت بالتعاون مع وزارة الخارجية والجانب الروسي أجندة فعاليات تضم 23 فعالية ثقافية وفنية تشارك فيها جميع قطاعات وهيئات وزارة الثقافة على مدار عام كامل وتختتم في مايو 2022 بالعاصمة الروسية موسكو، وتم إختيار روسيا ضيف شرف مهرجان الإسماعيلية الدولي للأفلام الوثائقية والقصيرة إلى جانب الندوات ومعارض الكتاب والفنون التشكيلية والحرف التراثية وتأثيرات الأدب الروسي على الأدب المصري مع تبادل للفرق الفنية بين الجانبين، بالإضافة إلى إصدار مجموعة من المترجمات من الروسية إلى العربية والعكس.