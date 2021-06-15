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مصدر بحديقة الحيوان يكشف تفاصيل وفاة الدب هاني

09:46 م الثلاثاء 15 يونيو 2021
مصدر بحديقة الحيوان يكشف تفاصيل وفاة الدب هاني

وفاة الدب هاني إثر أزمة قلبية

كتب - أحمد مسعد:

أعلن مصدر بحديقة الحيوان بالجيزة، وفاة الدب هاني إثر أزمة قلبية في تمام الساعة الثالثة عصر اليوم، وسط محاولات من الفريق الطبي لعمل إنعاش، وإعطاءه حقنة منشطة على مدار ساعة، لكنه فارق الدب الحياة في تمام الرابعة وعشر دقائق.

وقال المصدر في تصريحات لمصراوي"، الثلاثْاء، إن التشخيص الأولي لوفاة الدب هاني، أكد أنه تعرض لأزمة قلبية نتيجة لتقدمه في العمر، موضحاً أنه يعيش في الحديقة منذ ٢١عاما.

وأشار المصدر، إلى أن الدب تعرض لأزمة صحية منذ ٢٠ يوما، ونجح الفريق الطبي في إنعاشه واسترد صحته مرة أخرى.

الدب هاني وفاة دب حديقة الحيوان

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