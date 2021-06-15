النواب عندهم حق.. أبو العينين يعلق على هجوم الأعضاء على وزير البترول.. ويعدد إنجازات الوزارة

كتب- نشأت علي:

قال محمد أبو العينين، وكيل مجلس النواب، إن السخونة في جلسة اليوم وملاحظات النواب على وزير البترول، تؤكد حرص أعضاء المجلس وإحساسهم بالمسؤولية أمام دوائرهم.

وأضاف أبو العينين، خلال كلمته أمام الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الثلاثاء، بحضور طارق الملا، وزير البترول: هذا الكلام لا يقلل من المجهود الذي تقوم به وزارة البترول؛ خصوصًا في ما يتعلق بمجال الاستكشافات.

وأشار وكيل مجلس النواب إلى أن ملخص المطلوب هو توصيل الغاز إلى لمنازل والتعيينات، قائلًا: "النواب عندهم حق في ذلك".

وأكد أبو العينين أن قطاع البترول احتل المركز الأول في الاستثمارات، مشيرًا إلى أنها بلغت 74% من إجمالي الاستثمارات، فضلًا عن أن القطاع يمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي.

وتساءل أبو العينين: ما الوزن النسبي للعمالة بعد هذه الزيادة في الاستثمارات بقطاع البترول؟ متابعًا: آن الأوان أن يفتح الباب أمام المستثمر الصغير في قطاع البترول.

وطالب وكيل مجلس النواب بأن تكون هناك شركات للاكتشاف والإنتاج؛ بما يسهم في جعل مصر سوقًا مركزية في مجال البترول؛ لا سيما في ظل وجود كبير للشركات الأجنبية العاملة في مصر بقطاع البترول.

وشدد أبو العينين على ضرورة أن يكون إنشاء الشركات في كل المناطق على مستوى الجمهورية؛ خصوصًا في الصعيد، لتوفير فرص عمل.

وقال وكيل مجلس النواب: إتاحة الفرصة أمام المستثمر الصغير للمساهمة بـ100 جنيه وألف جنيه؛ بما سيعمل على توفير فرص العمل.

وأكد وكيل مجلس النواب أهمية العمل على تعظيم القيمة المضافة للصناعات الجديدة؛ لا سيما في مجال البترول، قائلًا: كلنا ثقة في الوزير بأن يقوم بذلك.