رئيس "برلمانية النور": فوائد الدين ارتفعت إلى 568 مليار جنيه

كتب- نشأت علي:

قال النائب أحمد خليل خير الله، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب، إن البحث العلمي في مصر في حرج شديد؛ بسبب عدم التوصل إلى لقاح "كورونا"، أسوة بدول أخرى، متسائلًا: هل ذلك وضع في الاعتبار عند إعداد الموازنة العامة للعام المالي الجديد؟

جاء ذلك خلال كلمة خير الله بالجلسة العامة للبرلمان، اليوم الإثنين، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس؛ لاستكمال مناقشة تقرير لجنة الخطة والموازنة بشأن الموازنة العامة للدولة للعام المالي الجديد.

وأضاف خيرالله: أختلف مع الحكومة في انحيازها إلى الفكر الاقتصادي الليبرالي المعتمد على الديون، مطالبًا بتغيير الفكر الرأسمالي الذي يمارس على الشعب المصري.

وأضاف رئيس الهيئة البرلمانية لحزب النور بمجلس النواب أن فوائد الدين ارتفعت إلى 568 مليار جنيه، موضحًا أنه رقم كبير نحتاج الوقوف أمامه.

وتابع خير الله: لا أنكر أننا أمام مؤشرات مهمة في الموازنة تؤكد تطبيق الاستحقاقات الدستورية في التعليم والصحة.