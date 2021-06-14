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أجواء حارة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

10:47 ص الإثنين 14 يونيو 2021
أجواء حارة ونشاط رياح.. الأرصاد تعلن طقس الـ72 ساعة المقبلة

الطقس

كتب- محمد عبدالناصر:

قال خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، إن حالة الطقس تشهد استمرار الأجواء الحارة على معظم الأنحاء ودرجات حرارة حول معدلاتها الطبيعية.

وأضاف الخبراء، أنه من المتوقع أن تتراوح درجات الحرارة على القاهرة بين 32 إلى 34 درجة، وشمال الصعيد 37 درجة بينما تتجاوز الـ40 درجة على جنوب الصعيد.

وتابع الخبراء، بداية من اليوم ينكسر ارتفاع الحرارة على شمال الصعيد للتراجع لـ37 درجة بعد أن تجاوزت 40 درجة خلال الأيام الماضية.

وأوضح الخبراء أن أبرز الظواهر الجوية يتمثل في نشاط الرياح على أغلب مناطق الجمهورية لتعطي شعور أفضل بحرارة الطقس الذي يستمر على هذا المعدل خلال الـ72 ساعة المقبلة. ​

الهيئة العامة للأرصاد الجوية الطقس درجات حرارة ارتفاع الحرارة

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