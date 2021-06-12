خلال أيام.. مصدران يكشفان آخر مستجدات تحديث بروتوكول علاج كورونا

كتب - أحمد جمعة:

قال مصدران باللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، إنه من المقرر الإعلان عن البروتوكول العلاجي المُحدث لفيروس كورونا، خلال الأيام القليلة المقبلة.

وأوضح المصدران لمصراوي، السبت، أن اللجنة العلمية تضع اللمسات الأخيرة على البروتوكول العلاجي، بعد مراجعة الدراسات العلمية المنشورة بشأن عدد من الأدوية المُقرر إضافتها إلى البروتوكول، حيث جرى عقد عدة اجتماعات على مدار الأسابيع الماضية لهذا الأمر على وجه التحديد.

ومن المقرر إضافة أدوية جديدة للحالات المتوسطة والشديدة بالبروتوكول الجديد، وفق المصدران.

واعتمدت اللجنة العلمية إضافة دواء "مونوكلونال"، الذي يعتمد على الأجسام المضادة أحادية النسيلة للحالات المتوسطة، بجانب أدوية مناعية أخرى.

وإضافة إلى ذلك، سيجري إضافة دواء آخر للحالات الشديدة، لعلاج ما يسمى "عاصفة السيتوكين"، التي تحدث نتيجة فرط نشاط جهاز المناعة الذي يهاجم نفسه مسببا أعراضا خطيرة، وتتسبب في تدهور وضع المرضى الصحي بشكل سريع.

كما سيتم التشديد على ترشيد استخدام المضادات الحيوية، وإعطائها بنسب معينة لا يُسمح بتجاوزها، حتى لا تتسبب في مضاعفات للمرضى لاحقًا.