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​برلمانية: تنسيقية شباب الأحزاب تضم أراء من أقصى اليمين واليسار

11:53 م الجمعة 11 يونيو 2021
​برلمانية: تنسيقية شباب الأحزاب تضم أراء من أقصى اليمين واليسار

أميرة صابر

(مصراوي):

قالت أميرة صابر، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسين، إن الثلاث سنوات الذي مروا على تأسيس تنسيقية شباب الأحزاب، مروًا سريعًا لكنهم كانوا مثقلين بأحداث كبيرة وكثيرة، مشيرة إلى أنه ما قبل التنسيقية كانت الحياة السياسية فقيرة ومضطربة ما جعل الشباب زاهدين في العمل السياسي.

وأضافت صابر أن التنسيقية تجمع كل التوجهات والأفكار من أقصى اليسار إلى أقصى اليمين: "واجهنا صعوبات ولكننا وقفنا ككيان واحد، على قيمة العمل الجماعية وهي سابقة سيمتد أثرها للحياة السياسية".

وتابعت: "مررنا بسنوات صعبة وثقال لا يسمع فيها غير صوت من يحكم، ولم أكن أتخيل أن أكون عضو مجلس نواب أرعى مصالح الشعب في البرلمان، مضيفة: "منذ جلوسنا بالبرلمان اخترنا يسار المنصة كرمز لنا".

جاء ذلك خلال ندوة تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، الحوارية على منصة «CLUB HOUSE» بعنوان في عيدها الثالث ماذا قدمت التنسيقية للحياة السياسية؟.

أميرة صابر تنسيقية شباب الأحزاب مجلس النواب

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