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6 منافذ جديدة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بـ"الكهرباء"

09:00 ص الجمعة 11 يونيو 2021
6 منافذ جديدة لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بـ"الكهرباء"

الكهرباء

كتب- محمد صلاح:

أعلن جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك، اليوم الخميس، إطلاق 6 منافذ لتلقي شكاوى المواطنين الخاصة بالكهرباء وهي كالآتي:

1- من خلال التوجه إلى مقر الجھاز في 1 شارع المھندس ماھر أباظة خلف نادي السكة مدینة نصر.

2- من خلال الموقع الإلكتروني للجھاز اضغط هنا

3- من خلال البرید ص.ب. 73-بانوراما أكتوبر– رقم بریدي 11811 شارع صلاح سالم.

4- من خلال الإیمیل الخاص بتلقي شكاوى المواطنين complaints@egyptera.org.

5- من خلال الفاكس الخاص بالجهاز على رقم ٢٣٤٢١٤٧٩.

6- الاتصال على التلیفون رقم ٢٣٤٢١٤٧6 (داخلي 154).

الكهرباء جهاز تنظيم مرفق الكهرباء الموقع الإلكتروني للكهرباء شكاوى الكهرباء

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