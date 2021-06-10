الصحة توجه 3 نصائح للوقاية من الإصابة بمرض السكر
كتب- يوسف عفيفي:
وجهت وزارة الصحة والسكان عبر انفوجرافيك نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، ٣ نصائح يجب الالتزام بها للوقاية من الإصابة بمرض السكر.
وجاءت النصائح على النحو التالي:
- تناول غذاء صحي يحتوي على الفواكه والخضروات وقلل استهلاك السكر والدهون.
- احرص على ممارسة النشاط الرياضي لمدة 30 دقيقة في معظم الأيام.
- امتنع عن تعاطي التبغ.
وتابعت: "العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظارك يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا".
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