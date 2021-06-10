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الصحة توجه 3 نصائح للوقاية من الإصابة بمرض السكر

11:08 م الخميس 10 يونيو 2021
الصحة توجه 3 نصائح للوقاية من الإصابة بمرض السكر

وزارة الصحة والسكان

كتب- يوسف عفيفي:

وجهت وزارة الصحة والسكان عبر انفوجرافيك نشرته على صفحتها الرسمية عبر فيسبوك، ٣ نصائح يجب الالتزام بها للوقاية من الإصابة بمرض السكر.

وجاءت النصائح على النحو التالي:

- تناول غذاء صحي يحتوي على الفواكه والخضروات وقلل استهلاك السكر والدهون.

- احرص على ممارسة النشاط الرياضي لمدة 30 دقيقة في معظم الأيام.
- امتنع عن تعاطي التبغ.

وتابعت: "العيادات الخاصة بمبادرة رئيس الجمهورية لفحص وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي في انتظارك يوميًا بكل محافظات الجمهورية للكشف والعلاج مجانًا".

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وزارة الصحة والسكان فيسبوك مرض السكر ممارسة الرياضة الأمراض المزمنة

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