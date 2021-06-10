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نقيب المهندسين: النقابة تضم 830 ألف عضو بكل الدرجات والمناصب

07:58 م الخميس 10 يونيو 2021
نقيب المهندسين: النقابة تضم 830 ألف عضو بكل الدرجات والمناصب

المهندس هاني ضاحي

كتب- محمد عبدالناصر:

قال المهندس هاني ضاحي النقيب العام لمهندسي مصر، إن النقابة بيت لجميع أبنائها، تضم بداخلها ما يقرب من 830 ألف مهندس بكل الدرجات العلمية والعملية والمناصب القيادية، موضحًا أن النقابة هي الراعي الرئيسي للنشاط الهندسي في مصر خاصة، والمجتمع العربي عامة.

جاء ذلك خلال مشاركته بملتقى القاهرة الدولي لشركاء العمران، الذي يقام تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

وأكد نقيب المهندسين أن المعرض يشهد استعراضًا لبعض لما تملكه مصر في مجالات التعمير والتشييد، وما تملكه من قدرات إنتاجية، من المواد المستخدمة في عمليات الإنشاء.

وتابع ضاحي: يعتبر المؤتمر نداء لكل الدول الشقيقة، للمشاركة فيما هو قادم من إعمار لأشقائنا العرب، الذين دمرت مبانيهم وأراضيهم، نتيجة العدوان الغاشم عليهم خلال الفترة السابقة.

وأضاف ضاحي: لو نظرنا اليوم لما حدث في الدول العربية الشقيقة من العراق واليمن، مرورا بفلسطين وسوريا، سنجد أن مصر دائما رائدة في دعم هذه الدول، وكان آخرها ما حدث خلال الأيام القليلة الماضية، من دعم قوي لأحداث غزة، من بداية الأحداث وحتى وقف إطلاق النار.

وثمّن نقيب المهندسين الخبرات المصرية في شتى المجالات قائلاً: "الخبرات المصرية كبيرة ومتراكمة، خاصة الخبرات التي تملكها شركات الإنشاء والمقاولات".

وقال ضاحي إن ما حدث من طفرة عمرانية وتنمية مستدامة، والطفرة التي حدثت في مجال الطاقة تحديدا، من زيادة القدرة الإنتاجية وما حدث بالطرق والكباري والمدن الجديدة، إنجاز يوازي ما حدث في عدة عقود، مؤكدا أن ملف الإعمار في مصر، تم بقوة وسواعد الشركات المصرية، والمكاتب الاستشارية الهندسية، وأبناء نقابة المهندسين العريقة.

هاني ضاحي نقيب المهندسين مصطفى مدبولي مجلس الوزراء العراق اليمن

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