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الموازنة وقرض بـ400 مليون دولار.. أبرز أنشطة البرلمان الأسبوع المقبل

06:29 م الخميس 10 يونيو 2021
الموازنة وقرض بـ400 مليون دولار.. أبرز أنشطة البرلمان الأسبوع المقبل

مجلس النواب

كتب- نشأت علي:

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأحد المقبل برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس المجلس، التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن مشروع خطة السنة الرابعة (2021 / 2022) من خطة التنمية المستدامة متوسطة الأجل (2018 - 2019 / 2021 - 2022)، ومشروع الموازنة العامة للدولة، ومشروعات موازنات الهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية 2021 / 2022.

كما يواصل المجلس خلال جلسته العامة الاثنين، مناقشة تقرير الموازنة، بالإضافة إلى مناقشة تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الصحية، ومكتب لجنة الشئون الاقتصادية، عن قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 190 لسنة 2021 بشأن الموافقة على اتفاق قرض بين حكومة جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بشأن مشروع دعم نظام التأمين الصحي الشامل في مصر بمبلغ 400 مليون دولار أمريكي، الموقع بتاريخي 20/1/2021 و21/1/2021.

كذلك يناقش المجلس خلال جلسته الاثنين، تقارير لجنة الاقتراحات والشكاوى عن اقتراحات برغبات مقدمة من محمد حمدي دسوقي، بشأن تخصيص قطعة أرض بحوض الجزيرة التحتانية التابعة لوزارة الزراعة لإقامة مجمع مدارس ونادي رياضي لمنطقة الوليدية – محافظة أسيوط.

كما يناقش المجلس خلال جلسته العامة الثلاثاء المقبل، طلبات إحاطة وسؤال موجهه إلى الدكتور رئيس مجلس الوزراء و المهندس وزير البترول والثروة المعدنية، بالإضافة إلى طلبي إحاطة عن أولوية أبناء المحافظات المختلفة في التعيين بشركات البترول المقامة بمحافظاتهم.

مجلس النواب حنفي جبالي التأمين الصحي الشامل الهيئة القومية للإنتاج الحربي وزير البترول الثروة المعدنية

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