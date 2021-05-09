الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

10:11 م الأحد 09 مايو 2021
الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الاثنين

الأرصاد

(مصراوي):

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، توقعات حالة الطقس الاثنين، حيث يشهد طقسا شديد الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائلا للحرارة على السواحل الشمالي.

وعن حالة الطقس ليلًا، فيسود طقس لطيف على شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى معتدل على جنوب سيناء وجنوب البلاد.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية، أن الاثنين يشهد نشاطًا للرياح على مناطق من السواحل الشمالية الغربية وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة تكون رعدية أحيانًا على مناطق من شمال الصعيد وسيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر على فترات متقطعة.

وعن درجات الحرارة المتوقعة الاثنين، القاهرة الكبرى العظمى 37 درجة والصغرى 19 درجة والوجه البحري العظمى 36 درجة والصغرى 19، والسواحل الشمالية الغربية العظمى 29 درجة والصغرى 18، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء العظمى 28 درجة والصغرى 19، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر العظمى 39 درجة والصغرى 26، وشمال الصعيد العظمى 40 درجة والصغرى 23، وجنوب الصعيد العظمى 44 درجة والصغرى 28.

الأرصاد طقس الاثنين أمطار رعدية الطقس

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