للعام الـ11 على التوالي.. طلاب نموذج الأمم المتحدة بالجامعة الأمريكية بالقاهرة يحصدون الجوائز الدولية

كتب- محمد عبدالناصر:

حصل طلاب نموذج الأمم المتحدة الدولي بالجامعة (CIMUN) على جائزة الوفد المتميز، للعام الحادي عشر على التوالي، وهي الجائزة الأكثر أهمية في نموذج الأمم المتحدة الوطني بمدينة نيويورك (NMUN) والذي عقد هذا العام عبر الإنترنت. بحسب بيان صحفي.

كما فاز فريق طلاب الجامعة أثناء مشاركته في المؤتمر بـ 6 من 8 جوائز عن فئة الوثيقة المعلوماتية للدول وبجائزتي الوفد الأفضل ليحصد إجمالا 9 جوائز هذا العام. وحقق وفد الجامعة هذه النجاحات بمشاركته بوفد أصغر هذا العام في نسخة المؤتمر الإلكترونية.

وقال وليد قزيحة، أستاذ العلوم السياسية ومستشار هيئة التدريس لنموذج الأمم المتحدة الدولي بالجامعة: "كالعادة لا يخيب وفد نموذج الأمم المتحدة الدولي بالجامعة ظننا، حيث استمر فريق هذا العام في مواصلة النجاح الذي حققته الأجيال السابقة من طلاب الجامعة في هذه المسابقة. ونحن فخورون بما حققه الطلاب هذا العام.

وأضاف قزيحة: "بصفتي مستشار هيئة التدريس، فأنا مدين للطلاب بشكل خاص لجهودهم الدؤوبة لتحقيق أفضل النتائج في عملهم، على الرغم من الأوقات الصعبة التي نمر بها."