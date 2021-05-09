وزير الأوقاف: أداء صلاة العيد في المنازل جائز شرعًا.. وهذه طريقتها- فيديو

03:41 م الأحد 09 مايو 2021
وزير الأوقاف: أداء صلاة العيد في المنازل جائز شرعًا.. وهذه طريقتها- فيديو

الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف

كتب - محمود مصطفى:

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن صلاة العيد في المنزل لا يشترط لها خطبة وتصلى في المنزل ركعتين كسائر الصلوات مع التكبيرات المسنونة.

وأضاف وزير الأوقاف، في فيديو بثه على صفحته الرسمية، الأحد، أن صلاة العيد سبع تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام في الركعة الأولى، وخمسة بعد تكبيرة القيام في الركعة الثانية.

وأشار وزير الأوقاف، إلى أنه يجوز للرجل أن يصلي العيد جماعة بأهل بيته داخل أو شقته.

ولفت إلى أن صلاة العيد في المنزل تجوز شرعا، في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد، ما دامت النية هي إيثار عدم التزاحم وتحقيق التباعد حفاظا على الصحة في ظل الظروف الحالية.

محمد مختار جمعة صلاة العيد صلاة العيد في المنازل

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