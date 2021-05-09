​​"ننعم بالتدفق السياحي".. مطاعم الغردقة وشرم يطالبون باستثنائهم من مواعيد الإغلاق المبكر

كتب- يوسف عفيفي:

طالب عدد كبير من أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية بمدينتي الغردقة وشرم الشيخ الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء بإستثنائهم من قرار المواعيد الجديدة للإغلاق والتي بدأ تطبيقها اعتبارًا من الخميس الماضي وتستمر حتى 21 مايو الجاري والتي تحدد إغلاق جميع المنشآت السياحية من مطاعم ومحال وكافيهات ونوادي وملاهي ليلية، من الساعة التاسعة مساء وحتى السادسة صباحًا بكافة أنحاء الجمهورية، والعمل فقط بعد التاسعة مساء على نشاط توصيل الطلبات، دون الجلوس بالمكان، مع الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية المقررة.

وأكد أصحاب المطاعم والكافتيريات السياحية، أنهم بصدد إعداد مذكرة جماعية لتقديمها لغرفة المنشآت والمطاعم السياحية، واتحاد الغرف السياحية، ولوزير السياحة والآثار، توضح أن الوضع السياحي في كل من الغردقة وشرم الشيخ يختلف عن كافة المقاصد السياحية الأخرى، وأن المدينتين تنعمان بتدفق سياحي، وأن إغلاق هذه المنشآت في هذا التوقيت في وجه السائحين الراغبين في التمتع بما تحتضنه المدينتين من سياحة ترفيهية ومنوعات ورحلات خاصة وخلافه، فضلًا عن ضياع الكثير من الإيرادات التي كانت تضخ في هذا النشاط، مؤكدين أن هذه المنشآت والمطاعم السياحية تتبع كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا التي قررتها وزارتي السياحة والآثار، والصحة والسكان في إطار شهادة السلامة الصحية.

وأكدت أنها تلتزم بنفس القواعد الصحية المقررة من بينها التباعد الجسدي والاجتماعي وتعمل وفق النسبة المقررة من مجلس الوزراء وهي 50% من حجم الطاقة الاستعابية، مؤكدة أنها عانت خلال الفترة الماضية من عدم مد مواعيد فتح المحلات والمنشآت السياحية خلال شهر رمضان إلى ما بعد منتصف الليل وفقًا لقرارات مجلس الوزراء، وإنها بهذا الإغلاق المبكر خلال الأسبوعين المقبلين تزيد من معاناتها وخسائرها.

ودعا أصحاب المنشآت والمطاعم السياحية بالغردقة وشرم الشيخ إلى مساواتهم بالمطاعم المنشآت والملاهي بالمنشآت الفندقية التي استثناها قرار الدكتور مصطفى مدبولي رقم 933 لسنة 2021 من مواعيد الإغلاق وممارسة عملها دون انقطاع بالرغم من أن النشاط واحد ويتم ممارسة وتطبيق نفس القواعد والضوابط الخاصة بعملها.

إلا أن القرار قد يتضمن أيضًا حظر إقامة جميع الفعاليات والاحتفالات والمناسبات الفنية أو الثقافية، أو تقديم فقرة موسيقية تتطلب تواجد أعداد كبيرة من المواطنين، وإيقاف جميع تصاريح الفقرات الموسيقية المقدمة للمحال السياحية، مع استمرار إغلاق صالات الديسكو ومسارح المنوعات، وكذلك حظر تقديم الشيشة، مع الالتزام بكافة الإجراءات والاشتراطات الصحية المعلن عنها.