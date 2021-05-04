درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 5 مايو

03:27 م الثلاثاء 04 مايو 2021
درجات الحرارة غدا.. الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء 5 مايو

الأرصاد تكشف تفاصيل طقس الأربعاء

كتب- يوسف عفيفي:

يتوقع خبراء الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن يسود غدا الأربعاء، طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحري وجنوب سيناء وجنوب البلاد، مائل للحرارة على السواحل الغربية، حار على السواحل الشرقية.

وأوضح الخبراء في بيان اليوم، أن الطقس ليلا معتدل على كافة الأنحاء، فيما تشهد البلاد نشاط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية على فترات متقطعة.

وأشار الخبراء، إلى تواصل الارتفاع في درجات الحرارة، ليسود طقس شديد الحرارة على معظم أنحاء الجمهورية، حيث من المتوقع أن تسجل درجة الحرارة على القاهرة 40 درجة مئوية، فيما تصل على جنوب البلاد إلى 43 درجة.

وتتراوح درجات الحرارة على القاهرة الكبرى والوجه البحري بين 23 ـ 40 درجة، والسواحل الشمالية الغربية بين 19 ـ 29، والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء بين 20 ـ 32، وجنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر بين 26 ـ 40، وشمال الصعيد بين 24 ـ 42، وجنوب الصعيد بين 28 ـ 43 درجة مئوية.

درجات الحرارة الأرصاد الطقس موجة الحر

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