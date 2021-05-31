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السيسي يستقبل بيتر لورسن مالك شركة لورسن الألمانية لصناعة السفن

04:37 م الإثنين 31 مايو 2021
السيسي يستقبل بيتر لورسن مالك شركة لورسن الألمانية لصناعة السفن

الرئيس السيسي يستقبل بيتر لورس

كتب- محمد سامي:

استقبل الرئيس عبدالفتاح السيسي، اليوم بيتر لورسن مالك ورئيس مجلس إدارة شركة لورسن الألمانية العالمية في مجال صناعة السفن، وذلك بحضور الفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، واللواء بحري محمد إبراهيم، والعقيد بحري محمد ناجي.

وقال المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، في بيان، إن الاجتماع تناول متابعة جهود الدولة لتوطين الصناعات البحرية بكافة جوانبها حيث تم استعراض أوجه تطوير ترسانات صناعة السفن، بالإضافة إلى تأهيل وتدريب الكوادر البشرية الوطنية من الشباب العاملين في هذا المجال، كما تمت مناقشة تطوير البنية التحتية للمعدات اللازمة لهذه الصناعة الحيوية، بما يمكنها من مواكبة أحدث التكنولوجيات العالمية.

الرئيس عبدالفتاح السيسي بيتر لورسن شركة لورسن الألمانية صناعة السفن

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