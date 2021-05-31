200 مليون دولار.. ننشر وثائق البنك الدولي لقرض تحسين جودة الهواء في القاهرة الكبرى

كتب- محمد نصار:

عقد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية، اجتماعاً عبر الفيديو كونفرانس مع الدكتورة داليا لطيف كبير أخصائيين بالبنك الدولي.

شهد اللقاء استعراض آخر المستجدات الخاصة بمجالات التعاون بين الوزارة والبنك فيما يخص تنفيذ الخطط الرئيسية لمنظومة المخلفات الصلبة ومشروع تحسين جودة الهواء بمحافظات القاهرة الكبرى (القاهرة – الجيزة – القليوبية ) ومواجهة مشكلة التلوث وذلك في إطار الاتفاق التمويلى الموقع بين مصر والبنك الدولي في شهر فبراير الماضي بمبلغ قدره 200 مليون دولار أمريكي.

وحصل مصراوي على وثائق البنك الدولي بشأن المشروع، حيث تهدف هذه العملية التي بدأت عام 2020، بقيمة 200 مليون دولار، إلى تحسين نوعية الهواء في القاهرة الكبرى، فضلاً عن تمكين الناس من التكيف بشكل أفضل مع مستويات التلوث المرتفعة القائمة.

وتسعى هذه العملية إلى تحقيق أهدافها عن طريق ما يلي:

1- تحديث نظام إدارة نوعية الهواء في مصر.

2- دعم إدارة النفايات الصلبة في القاهرة الكبرى (حيث إن معظم تلوث الهواء ناجم عن حرق النفايات الصلبة)، بما في ذلك خطط إنشاء مرفق متكامل لإدارة النفايات في مدينة العاشر من رمضان، وإغلاق وإعادة تأهيل مكب أبوزعبل، وتعزيز الإطار التنظيمي لإدارة النفايات.

3- المساهمة في الحد من انبعاثات المركبات من خلال دعم تجريب الحافلات الكهربائية في القطاع العام والبنية التحتية ذات الصلة، بما في ذلك محطات الشحن، وتقييم الجدوى التقنية والمالية لتوسيع نطاق هذا التوسع.

4- تنفيذ الأنشطة التي تهدف إلى تغيير السلوكيات من قبل المجتمعات المحلية ومقدمي الخدمات وضمان مشاركة المواطنين في تصميم المشاريع وتنفيذها.