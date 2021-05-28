الكاتب محمود مسلم يعلن وفاة والده.. ويحدد موعد ومكان الجنازة

كتب- مينا غالي:

أعلن الكاتب الصحفي ونائب مجلس الشيوخ محمود مسلم، وفاة والده بعد صراع مع المرض.

وقال مسلم في منشور عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "توفى إلى رحمة الله والدي الحاج محمد محمود مسلم.. ودع الحياة بعد صراع طويل مع مرض السرطان وبعد رحلة كفاح طويلة في تعليم وتربية 5 أبناء يفتخرون به أبد الدهر والمساهمة في العمل الشعبي والاجتماعي والخيري في بلده قرية الشيخ زين الدين بطهطا سوهاج وفي حدائق القبة بالقاهرة، وفي حب الأهل والناس في كل مكان عمل به أو عاش فيه".

وأضاف مسلم: "تقام صلاة الجنازة غدًا السبت بعد صلاة الظهر بمسجد المشير طنطاوى بالتجمع الخامس والدفنة بمقابر الأسرة بمدينة نصر بجوار مسجد المشير".

وتابع: "أرجوكم ادعوا له فقد تحمل خلال الفترة الأخيرة أوجاعًا كثيرة بسبب المرض اللهم اجعلها شفاعة له. اللهم اغفر له وارحمه واعف عنه واكرم منزله.. اللهم أبدله داراً خيراً من داره و أهلاً خيراً من أهله و ذرية خيراً من ذريته و زوجاً خيراً من زوجه..اللهم انقله من ضيق اللحود ومن مراتع الدود الى جناتك جنات الخلود".