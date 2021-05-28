الكنيسة: احتفالية لإحياء مسار العائلة المقدسة بحضور البابا ووزير السياحة.. الثلاثاء

كتب - مينا غالي:



أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنظيم احتفالية لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، يوم الثلاثاء ١ يونيو ٢٠٢١، والذي يوافق أيضًا عيد دخول المسيح أرض مصر (٢٤ بشنس)، تنظمها مؤسسة مارتيريا للتنمية والثقافة وتستضيفها كنيسة السيدة العذراء في المعادي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعدد من الشخصيات الكنسية والعامة.

وأكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الحدث له من أهمية سياحية ووطنية ودينية، ولكن نظرًا لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، سيتم إقامتها دون حضور للصحفيين.