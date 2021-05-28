Masrawy logo white

الكنيسة: احتفالية لإحياء مسار العائلة المقدسة بحضور البابا ووزير السياحة.. الثلاثاء

03:20 م الجمعة 28 مايو 2021
الكنيسة: احتفالية لإحياء مسار العائلة المقدسة بحضور البابا ووزير السياحة.. الثلاثاء

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية

كتب - مينا غالي:

أعلن المركز الإعلامي للكنيسة القبطية الأرثوذكسية، تنظيم احتفالية لإحياء مسار رحلة العائلة المقدسة في مصر، يوم الثلاثاء ١ يونيو ٢٠٢١، والذي يوافق أيضًا عيد دخول المسيح أرض مصر (٢٤ بشنس)، تنظمها مؤسسة مارتيريا للتنمية والثقافة وتستضيفها كنيسة السيدة العذراء في المعادي، بحضور قداسة البابا تواضروس الثاني، والدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار، وعدد من الشخصيات الكنسية والعامة.

وأكد القمص موسى إبراهيم المتحدث باسم الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، أن الحدث له من أهمية سياحية ووطنية ودينية، ولكن نظرًا لظروف تفشي فيروس كورونا المستجد، سيتم إقامتها دون حضور للصحفيين.

الكنيسة القبطية الأرثوذكسية مؤسسة مارتيريا للتنمية والثقافة كنيسة السيدة العذراء المعادي البابا تواضروس الثاني خالد العناني وزير السياحة والآثار

الخبر التالى:

متى تتكون الأجسام المضادة بعد التطعيم بلقاحات كورونا؟

كورونا.. لحظة بلحظة

1132

إصابات اليوم

54

وفيات اليوم

909

متعافون اليوم

258407

إجمالي الإصابات

14904

إجمالي الوفيات

189476

إجمالي المتعافين

أخبار قد تهمك

إعلان

Masrawy Logo loader

إعلان

  • عاجل:الرئيس السيسي يتفقد أعمال تطوير بعض المحاور والطرق الجديدة بشرق القاهرة

    • خدمة الاشعارات

    تلقى آخر الأخبار والمستجدات من موقع مصراوي

    اشترك لاحقا