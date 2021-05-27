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غدًا.. انطلاق الموسم الثاني من برنامج حامل المسك للدكتور أسامة الأزهري على الراديو 9090

10:21 م الخميس 27 مايو 2021
غدًا.. انطلاق الموسم الثاني من برنامج حامل المسك للدكتور أسامة الأزهري على الراديو 9090

الدكتور أسامة الأزهري

كتب - محمود مصطفى:

تنطلق غدًا الجمعة، أولى حلقات الموسم الثاني من برنامج "حامل المسك" للدكتور أسامة الأزهري مستشار رئيس الجمهورية للشئون الدينية، أحد علماء الأزهر الشريف.

ويبحر الأزهري تحت عنوان حامل المسك ويقدم للمستمعين كل ما هو جميل وطيب ومعطر من الوحي الشريف إضافة إلى معايشة مع عدد من الأكابر من الصحابة والتابعين.

ويبحث الأزهري أيضًا من خلال برنامجه عن جذور الجمال وينابيعه في الهدي النبوي الشريف حيث جعل الله أصل الجمال ونبعه في الوحي الشريف وخطابه، وجعله الله نورا يتدفق في قلوب العباد وبصائرهم فيثمروا في سلوكهم، وأفهامهم وعقولهم وحركة حياتهم أجمل الأثر.

برنامج حامل المسك، يذاع الجمعة من كل أسبوع على الهواء مباشرة على الراديو 9090 في تمام الساعة الثانية ظهرا.​

الدكتور أسامة الأزهري برنامج حامل المسك راديو 9090 الأزهر الشريف

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