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رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التعاون الدولي لبحث المشروعات مع شركاء التنمية

04:00 م الخميس 27 مايو 2021
رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التعاون الدولي لبحث المشروعات مع شركاء التنمية

رئيس الوزراء ووزيرة التعاون الدولي

كتب- مصراوي:

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التعاون الدولي، لمتابعة أبرز محاور عمل الوزارة خلال الفترة الحالية والشراكات الدولية الجارية مع شركاء التنمية، لتعزيز الجهود التنموية الوطنية.

وخلال اللقاء، استعرضت وزيرة التعاون الدولي، أهم المشروعات التنموية الجاري تنفيذها مع شركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين والتي تعمل على دعم رؤية مصر التنموية 2030، والجهود الوطنية المبذولة في مختلف قطاعات الدولة.

كما تطرقت وزيرة التعاون الدولي، إلى المشروعات المستهدف تنفيذها خلال العام الجاري من خلال الشراكات الدولية وبالتنسيق مع الجهات الوطنية المعنية؛ وجهود التعاون مع شركاء التنمية لتنفيذ المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، لتطوير القرى المصرية، بالإضافة إلى المشروعات المنفذة في إطار سعي الدولة لتطوير البنية التحتية.

وناقش الاجتماع مع وزيرة التعاون الدولي، الجهود التي تسعى الدولة لتنفيذها لتعزيز الاستثمار في رأس المال البشري، ضمن برنامج عمل الحكومة، وكيفية الترويج لهذه الجهود من خلال منصات التعاون التنسيقي التي تنظمها الوزارة بشكل دوري لتحقيق تعاون إنمائي فعال من خلال التكامل والتنسيق بين شركاء التنمية والأطراف ذات الصلة على المستوى المحلي.

وتسجل محفظة التعاون الإنمائي الجارية بين جمهورية مصر العربية وشركاء التنمية متعددي الأطراف والثنائيين 25 مليار دولار يتم من خلالها تنفيذ 377 مشروعًا في مختلف قطاعات الدولة فضلاً عن القطاع الخاص.

مصطفى مدبولي رانيا المشاط التعاون الدولي

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